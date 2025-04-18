Поліція затримала підозрюваного у двох спробах зґвалтування в Тернополі

Працівники Тернопільського районного управління поліції встановили особу чоловіка, якого підозрюють у спробах зґвалтування двох жінок у Тернополі. Зловмиснику загрожує до 10 років позбавлення волі.

Перший інцидент стався 12 квітня ввечері на вулиці Микулинецькій. Чоловік напав на жінку, затулив їй рот і почав вчиняти сексуальні дії. Потерпіла змогла вирватися, після чого нападник утік.

Наступного дня до поліції звернулася ще одна жінка. Напад на неї стався поблизу магазину на проспекті Злуки. Чоловік повалив її на землю і намагався зняти одяг, проте злякався перехожого і втік.

Під час слідчих дій правоохоронці встановили, що до обох випадків причетний іноземець 2004 року народження. Він нещодавно прибув до Тернополя, торгував на ринку та орендував житло у Великій Березовиці.

Чоловікові оголосили підозру за статтею про сексуальне насильство та за замах на зґвалтування. Наразі вирішується питання щодо запобіжного заходу.