У Тернопільській області за добу трапилося три ДТП з потерпілими, серед них — діти

17 квітня на дорогах Тернопільщини сталося три дорожньо-транспортні пригоди, в яких постраждали люди. У двох випадках травм зазнали неповнолітні, котрі порушили правила дорожнього руху.

У селищі Залізці під колеса автомобіля Renault Master потрапив 11-річний хлопчик. Інцидент стався близько восьмої ранку. За попередніми даними, дитина переходила дорогу поза пішохідним переходом. Внаслідок наїзду хлопчик отримав перелом та інші травми і був госпіталізований.

У селі Мишковичі сталося зіткнення між двома легковиками — Mercedes-Benz та ВАЗ-2109. Водій першого автомобіля врізався в транспортний засіб, який рухався попереду. Внаслідок аварії постраждали водій ВАЗу та двоє пасажирів — їх доставили до лікарні.

Ще одна аварія сталася в селі Стінка. Водій Skoda Kodiaq, виконуючи розворот, не переконався у безпеці маневру. У результаті в автомобіль врізалася 15-річна дівчина на мотоциклі, яка їхала позаду. Неповнолітню госпіталізували з травмами.

У всіх водіїв взято зразки крові на визначення вмісту алкоголю. Триває слідство.