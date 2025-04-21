Поліція Тернопільщини розшукує жінку, яка залишила новонародженого хлопчика на вулиці

У неділю, 20 квітня, близько 13:45 до поліції надійшло повідомлення, що в селищі Вишнівець, біля зачиненого магазину, перехожі знайшли новонароджену дитину.

На виклик негайно вирушили працівники поліції, карного розшуку, слідчого управління, ювенальної превенції та інші служби. Немовля госпіталізували – наразі його життю нічого не загрожує.

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 135 Кримінального кодексу України – залишення в небезпеці. За це передбачене покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі до трьох років.

Правоохоронці встановлюють особу матері, перевіряють можливих свідків, аналізують відео з камер спостереження та з'ясовують усі обставини інциденту.

Поліція звертається до громадян: якщо вам щось відомо про цей випадок – телефонуйте за номером «102» або зверніться до найближчого відділення поліції.