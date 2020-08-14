Водолази затампували труби з метою запобігання несанкціонованого скиду відходів у Тернопільське озеро

На ділянці набережної Тернопільського озера затампували дві труби з метою запобігання несанкціонованого скиду відходів.

Як зазначають в міському Управлінні житлово-комунального господарства, благоустрою та екології, реагуючи на звернення громадськості про можливий скид в водойму забруднюючих речовин, та після перемовин з підрозділом Державної служби надзвичайних ситуацій, водолази здійснили тампування двох десятиметрових труб, які знаходяться на дні озера.

Також звернемо увагу, що найближчим часом планується влаштувати дощовий коллектор в парку ім. Т.Г. Шевченка.

Крім того, незабаром в районі «Маяка» та центральної частини озера фахівці займуться очисткою мулу.