Масштабна пожежа на Тернопільщині: врятовано 50 голів худоби та будівлю ферми

Для студентів-першокурсників класичного університету Тернополя провели тренінг у Тернопільській митниці У рамках підписаного Меморандуму про співпрацю між Західноукраїнським національним університетом та Тернопільською митницею організовано навчально-практичний тренінг для студентів-першокурсників...

«Прокачай свій English». У Тернополі відкрили набір на безоплатні курси англійської для дорослих — як зареєструватися? У Тернополі на базі освітньо-культурного Гончаренко центру відкрили набір на безкоштовні курси англійської мови для дорослих. Англійську мову тут можна вивчати «з нуля», а долучитися до занять...

Проєкт «Альманах літературних творів бібліотечних працівників Тернопілля» шукає таланти Тернопільська обласна бібліотека для молоді впорядковує та готує до друку “Альманах літературних творів бібліотечних працівників”. Ми знаємо, що серед Вас є багато талановитих особистостей....

Новий соціальний бізнес працюватиме у Тернополі 26 липня у гастрокластері Na пошті, що по вул. Чорновола, 4, запрацює крамниця крафтових товарів “Oh, my craft!”. Це - шоурум локальних ремісників. Тут тернополяни та гості міста зможуть...