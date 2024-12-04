Масштабна пожежа на Тернопільщині: врятовано 50 голів худоби та будівлю ферми

Учора ввечері, 3 грудня, у селі Мишковичі Великоберезовицької громади сталася масштабна пожежа. Загорілося приміщення колишньої ферми, яку використовували як пункт розбору автомобілів.
Полум’я пошкодило дах і перекриття будівлі, повністю знищило один легковий автомобіль, навантажувач та велику кількість автомобільних деталей. Загальна площа займання сягнула 900 м².
На боротьбу з вогнем прибули 5 одиниць техніки та 22 рятувальники. Завдяки їхній швидкій роботі вдалося уникнути більш серйозних наслідків і врятувати: будівлю ферми площею 1500 м²; 50 голів великої рогатої худоби; 5 автомобілів; 3 причепи із зерном; 2 сівалки.
Наразі фахівці встановлюють причини пожежі та оцінюють розмір завданих збитків.