За хабар «головиха» однієї із сільських рад Борщівського р-ну відсидить 5 років у тюрмі

Сільська "головиха" однієї із сільських рад Борщівського району, яка отримала 10 000 гривень хабаря відсидить 5 років у в’язниці. Про це повідомляють у прес-службі прокуратури Тернопільської області.

Прокурором доведено у суді що обвинувачена, перебуваючи на посаді сільського голови, вимагала та у вересні 2017 року одержала від підприємця 10 000 грн за прийняття позитивного рішення сесією сільської ради, а також за виготовлення та видачу самого рішення. У документі йшлося про надання дозволу на встановлення кіоску для продажу їжі швидкого приготування. Неправомірну вигоду в сумі 10 000 грн було зачислено на вказаний обвинуваченою рахунок у ПАТ КБ «Приватбанк», відкритий на її ім’я.

Борщівський районний суд особу визнав винною у вчиненні інкримінованого злочину та призначив їй покарання у виді 5 років позбавлення волі з 1 роком позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням функції органів місцевого самоврядування, з конфіскацією майна.