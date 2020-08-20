Від коронавірусу помер екс-президент ФК «Нива»

Коронавірус забрав життя екс-президента футбольного клубу «Нива» Автанділ Мдінарадзе.

Про сумну звістку пише на своїй сторінці у Facebook підприємець Тарас Демкура.

Пряма мова: «Тільки-що мені передзвонив головний лікар 1-ї лікарні міста Тернополя Чайківський Ярослав Федорович – помер від короновірусу наш добрий друг, керівник грузинської спільноти Тернопілля, бізнесмен, меценат, екс-президент ФК «Нива» Автанділ Мдінарадзе. Ще недавно ми вибудовували з «Авто» такі плани на співпрацю між українським та грузинським народами і його не стало з нами...Це надзвичайно велика втрата для наших двох народів! Спочивай з Богом, дорогий наш друг! Бережіть себе, друзі!».