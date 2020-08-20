У Козівському районі виявили африканську чуму свиней

чума свиніУ приватному домогосподастві села Таурів Козівського району зафіксовано випадок африканської чуми свиней.

При райдержадміністрації відбулося засідання протиепізоотичної комісії, де визначили план дій згідно «Інструкції щодо профілактики та боротьби з африканською чумою свиней», інформує головне управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області.

Спеціалісти ветеринарної медицини Козівського району вживають усіх заходів щодо утилізації тварин, ліквідації захворювання та недопущення поширення даного захворювання в цьому населеному пункті. Проводять роз’яснювальну роботу серед населення та здійснюють подвірний обхід обійсть.

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