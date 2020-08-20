У Козівському районі виявили африканську чуму свиней

У приватному домогосподастві села Таурів Козівського району зафіксовано випадок африканської чуми свиней.
При райдержадміністрації відбулося засідання протиепізоотичної комісії, де визначили план дій згідно «Інструкції щодо профілактики та боротьби з африканською чумою свиней», інформує головне управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області.
Спеціалісти ветеринарної медицини Козівського району вживають усіх заходів щодо утилізації тварин, ліквідації захворювання та недопущення поширення даного захворювання в цьому населеному пункті. Проводять роз’яснювальну роботу серед населення та здійснюють подвірний обхід обійсть.