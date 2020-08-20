У Козівському районі виявили африканську чуму свиней

Бізнес пропонує запровадити безготівковий розрахунок за харчування в школах Починаючи з 2019 року бізнес акцентує увагу на важливості розвитку безготівкової оплати в закладах освіти. Актуальність цього питання значно зросла під час пандемії COVID-2019,...

На Тернопільщині понад 12000 безробітних Протягом січня-липня 2020 року послугами служби зайнятості області скористались 34982 особи, з них 23274 отримали статус безробітного, що на 22% більше, ніж за відповідний період 2019 року....

Родини загиблих військовослужбовців на Сході отримають доплату до пенсій З серпня родини військовослужбовців, загиблих під час участі в АТО/ООС, отримуватимуть державну адресну допомогу до пенсійної виплати відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 3 серпня...

Платіжки тернополян за гарячу воду за липень зменшаться на понад 30% КП «Тернопільміськтеплокомуненерго» на виконання рішення виконавчого комітету Тернопільськоїміської ради від 16.12.2019 №1166 зі змінами, провело перерахунок нарахування плати за...