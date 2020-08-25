На Тернопільщині поліцейський їздив на елітному авто з підробленими номерами (Фото)

Активіст з Тернопільщини Роман Довбенко звинувачує правоохоронця Петро Демборинського у тому, що чоловік їздив на автомобілі з підробленими номерами. Про це пише «Громадське слово».

«Вчора у Тернополі знайдено симпатичний, але незаконний Range Rover! Ми знайшли та вилучили підозріле авто, яким керував заступник начальника Управління Стратегічних Розслідувань Тернопільської області! На двох фото один і той же автомобіль! Ним до кінця травня цього року їздив заступник начальника Управління Стратегічних Розслідувань – пан Демборинський. А після моєї реєстрації повідомлення, про можливе кримінальне правопорушення, за кермо даного автомобіля під Монастириським ВП сів пан Петро Демборинський останній раз, після чого Range Rover пропав аж до тепер. На другому фото, яке я зробив вчора, ми вже бачимо номерні знаки другої держави, однак по інших ознаках я упізнав це скандальне авто. Тернопільська поліція була зовсім безсила, але завдяки спільній співпраці прокуратури Тернопільської області та ДБР (Львів) дане авто вже цієї ночі було арештовано в рамках кримінального провадження. Далі буде…Не пропускайте…, – повідомив Роман Довбенко».

Такі дії Демборинського в поліції нікого не дивують. Адже за ним давно ходить «слава» шахрая, мародера і негідника. Дивує, чому всі на це закривають очі і чому Демборинський досі на службі, а не в сізо.