Заступник начальника управління освіти і науки назвала три сценарії початку нового навчального року

Першачки у будь-якому варіанті підуть у школи

Найголовніша тема, яка зараз хвилює більшість тернополян, - як почнеться новий навчальний рік? Чи підуть діти до школи, якщо підуть то як буде відбуватись навчання? Чи будуть вчитися онлайн. Роз’ясняє ситуацію заступник начальника управління освіти і науки міської ради Тернополя Ірина Сум.

За словами чиновниці, станом на сьогодні можна говорити про три ймовірні сценарії.

Перший. Повноцінне навчання з жорстким дотриманням епідеміологічних норм

Все відбувається згідно попереднього плану підготовки навчального року. Навчання починається 1 вересня. Однак з мінімізацією масових зборів дітей (не проводяться лінійки і загальношкільні заходи з великою кількістю дітей), проводиться постійна дезінфекція приміщень, постійний масковий режим. Проводить щоденний моніторинг здоров’я дітей та температурний скринінг. Якщо виявленні хворі або хворий, весь клас йде на карантин. Навчання відбувається в режимі онлайн.

Другий. Перенесення початку навчального року

Перенесення початку навчального року орієнтовно на 2 тижні. Далі школи працюють з обмеженнями, які перелічені в першому сценарії.

Третій. Онлайн навчання

Запроваджується онлайн навчання. Виключення для крім початкових класів, які мають ходити до школи. Коли ситуація нормалізується, школи працюють з обмеженнями, які перелічені в першому сценарії. Повноцінний початок навчального року для початкових класів.

«Також за деяких умова можливий змішаний сценарій, коли частина класів навчається у школах, а частина в онлайн режимі. Зрозуміло, що найкращий варіант - перший. Ми всі до цього прагнемо», - підкреслила заступник начальника управління освіти і науки.

Хто вирішуватиме долю тернопільських школярів

Ірина Сум також розповіла, за яких умов і хто буде визначати, який буде сценарій початку навчального року у Тернополі.

«Це визначає Уряд у Києві. Якщо кількість хворих в місті буде перевищувати граничні епідемічні показники, то починають діяти загальноукраїнські обмежувальні норми, які нам напряму забороняють вести дітей до школи. Тому ймовірність другого варіанту зростає з кожним днем. Найгірший варіант - коли доведеться застосовувати онлайн навчання від самого початку навчального року, сподіваємось, що до цього не дійде», - підсумувала Ірина Сум.

Ситуація із захворюваністю на COVID-19 у Тернополі як і загалом в Україні є напруженою. Сьогодні, за тиждень до офіційного початку навчального року, батьки з острахом готують дітей до школи. Хоча на рівні міста підготовчі роботи до шкільного сезону завершені, кінцеве рішення про те коли і як будуть вчитись наші діти - за Києвом.