На Тернопільщині викрили наркобанду, що торгувала через інтернет

Правоохоронці викрили діяльність міжрегіональної злочинної групи, яка займалася збутом наркотиків через інтернет.

Спільна операція управління боротьби з наркозлочинністю Тернопільської області та їхніх хмельницьких колег дозволила вилучити близько 10 кг наркотичних речовин, вартість яких на «чорному» ринку сягає 6 мільйонів гривень.

Організатором схеми виявився 28-річний мешканець Дніпра, якого вже втретє затримують за подібні злочини. До свого незаконного бізнесу він залучив чотирьох спільників, серед яких був і неповнолітній. Зловмисники продавали канабіс, амфетамін, «PVP» та «MDMA» через Telegram-канал, використовуючи поштові відправлення та метод «закладок».

Щомісяця група реалізовувала близько 4000 доз наркотиків, що приносило організатору до 2 мільйонів гривень прибутку.

У ході масштабної спецоперації, проведеної за підтримки бійців КОРД, відбулося 15 обшуків, під час яких вилучили наркотичні речовини, автомобіль AUDI, мобільні телефони, банківські картки та інші докази.

Зловмисникам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України. Їм загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна. Суд обрав запобіжні заходи: неповнолітньому – цілодобовий домашній арешт, а іншим – тримання під вартою без права застави. Слідство триває.