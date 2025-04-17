У ліцеї Козової сталася пожежа: знищено клас, триває перевірка

У четвер, 17 квітня, о 04:18 до оперативно-диспетчерської служби надійшло повідомлення про пожежу в ліцеї, розташованому в селищі Козова Тернопільського району.

На місце події оперативно виїхали рятувальники, співробітники поліції та всі профільні служби.

Вогонь охопив приміщення одного з класів. Для ліквідації загоряння було залучено три одиниці техніки та 12 рятувальників. У результаті пожежі знищено клас на площі 120 м². Загоряння вдалося локалізувати та повністю ліквідувати.

За попередньою інформацією, ймовірною причиною пожежі стало коротке замикання електромережі.

Відомості про подію внесено до Журналу єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події. Триває комплексна перевірка, за результатами якої буде надано правову оцінку.