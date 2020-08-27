На Тернопільщині розшукують водія-винуватця смертельної ДТП

Водій автомобіля Мерседес Sprinter, житель Шумська, 1984 року народження, збив чоловіка і втік. Потерпілий помер ще до приїзду швидкої.

Аварія трапилася 26 серпня близько 20:40 в райцентрі. Правоохоронці знайшли автівку причетну до ДТП на території недіючої ферми села Новостав.

Особу загиблого встановлюють. На вигляд йому 50-60 років, одягнутий в футболку з чорно-білими смугами. Потерпілого та водія-втікача зафіксувала камера відеоспостереження.

Поліцейські розшукують кермувальника. Це - Ваврисюк Василь Анатолійович.

Якщо ви впізнали загиблого, а також бачили чи знаєте, де знаходиться розшукуваний водій автомобіля, повідомляйте на лінію "102" або за номером (067) 935 49 11.