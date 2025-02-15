Чоловік у Тернополі жорстоко побив співмешканку, від отриманих травм вона померла

Чоловік до смерті побив свою співмешканку в Тернополі, а після приїзду поліції стверджував, що вона впала й отримала смертельні травми.

Про жінку, яка перебувала без свідомості, він розповів знайомій, яка й викликала правоохоронців.

На місце події прибули слідчо-оперативна група ГУНП Тернопільської області та співробітники карного розшуку. У квартирі вони виявили на підлозі тіло 44-річної жінки з явними слідами насильницької смерті. Експертиза встановила, що вона померла від численних травм.

Трагедія сталася у Тернополі в ніч на 13 лютого. За словами сусідів, пара зловживала алкоголем, їхні конфлікти часто супроводжувалися викликами поліції.

49-річного чоловіка затримали згідно зі статтею 208 КПК України. Йому можуть висунути обвинувачення за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України – умисне тяжке тілесне ушкодження, що призвело до смерті потерпілої. Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі. Розслідування триває.