На Тернопільщині під час руху загорівся тепловоз

Рятувальники ліквідували пожежу в тепловозі вантажного потягу на перегоні Теребовля – Деренівка між с. Деренівка та с. Плебанівка. Про це пише 0352.ua.

Повідомлення про загоряння поїзда надійшло до рятувальників 29 серпня о 15:26. На місце події виїхали два чергові караули Теребовлянських та Микулинецьких вогнеборців та оперативна група Управління ДСНС в області. Прибувши, пожежники встановили, що горить у високовольтній камері тепловозу, ознак відкритого горіння не було, спостерігалось задимлення.

Тепловоз відчепили від вагонів потягу та перемістили на безпечну відстань. Рятувальникам з допомогою залізничників о 16:07 пожежу локалізували, а вже о 16:25 повністю ліквідували.

Всього від ДСНС залучали 3 одиниці техніки та 11 рятувальників. Внаслідок пожежі вогонь пошкодив високовольтну камеру та частково кабіну машиніста тепловоза на загальній площі 12 квадратних метрів. Травмованих на місці пожежі немає, затримки руху залізничного транспорту на даній ділянці не було.