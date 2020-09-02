На Кременеччині водійка збила жінку: потерпіла померла в лікарні

В результаті аварії з множинними переломами обох ніг та в травматичному шоці до лікарні потрапила 38-річна жителька Кременця.

Аварія трапилася 1 вересня близько 21:36 у райцентрі. Автомобіль після того, як збив перехожого, не зупинився.

На місце пригоди виїжджала слідчо-оперативна група. Правоохоронці кажуть, що ділянка дороги, де трапився наїзд, не освітлена. Після удару автівка отримала механічні пошкодження. На пошуки водія-втікача орієнтували місцеві наряди поліції. Проте уже вранці в поліцію звернулася кермувальниця.

Жінка сказала, що це вона ймовірно збила людину. Водійка розповіла, що повертаючись додому з маленькою дитиною, та роз'їхавшись з зустрічним транспортом, не встигла увімкнути фари дальнього вигляду і в якийсь момент відчула удар.

Проте було темно, вона нікого не побачила і подумала, що під колеса потрапила тварина.

Уже вранці почула, що поліція розшукує водія, який залишив місце ДТП. Причини аварії встановить слідство. Врятувати життя жінці медикам не вдалося. Другого вересня близько опівдня вона померла.