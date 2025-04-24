Аварія на Кременеччині: зіткнулися Nissan та Peugeot, є постраждалі

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Чотирьох осіб госпіталізували після ДТП, що сталася 23 квітня близько 18:30 поблизу села Вілія Шумської громади.

Постраждалих доставила до лікарні бригада екстреної медичної допомоги. Двоє з них отримали переломи та множинні тілесні ушкодження.

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На місце аварії виїхала слідчо-оперативна група Кременецького райвідділу поліції. За попередньою інформацією, водій Nissan Qashqai зіткнувся з автомобілем Peugeot Expert. Причиною зіткнення могло стати те, що водій Peugeot, виїжджаючи з другорядної дороги на головну, не переконався в безпеці маневру та почав рух у тому ж напрямку, що й Nissan.

У обох кермувальників відібрали зразки крові для перевірки на алкоголь. Обставини аварії з’ясовуються.

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