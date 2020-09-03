Епідеміологічна ситуація щодо захворювання на COVID-19 в області залишається складною

Епідеміологічна ситуація на Тернопільщині впродовж останнього часу дещо погіршилася та залишається складною, кількість хворих на COVID-19 зростає. Аналіз стану рівня захворюваності провів лікар – епідеміолог Володимир Паничев.

«Аналізуючи ситуацію із стану захворюваності на COVID-19, за період спостереження одужало 3133 пацієнти, в тому числі за попередню добу – 31 людина, однак число тих, хто одужав - зменшується. За добу зафіксовано чотири летальних випадки в області, із цього числа двоє людей - з м. Тернополя, - повідомляє Володимир Паничев. – За попередню добу у м. Тернополі лабораторно підтверджених 34 випадки захворювання на COVID-19. Загалом на лікування знаходиться 3175 людей».

За словами лікарів, у групі ризику і надалі залишаються люди старшого віку з серцевого – судинними захворюваннями та іншими супутніми патологіями. Відповідно до рішення Державної комісії ТЕБ та НС, Тернопіль віднесено до «помаранчевої» зони щодо рівня захворюваності на COVID-19, однак є ризик у зв’язку з великою кількістю реєстрації нових випадків потрапити у «червону» зону.

Нагадаємо, віднесення території до тієї чи іншої зони проводиться відповідно до показників рівня захворюваності за останні 14 дні. Кількість нових випадків у м. Тернополі та області складає 249 на 100 тис. населення при допустимій нормі 240.

Повідомляє прес-служба ТМР