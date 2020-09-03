У Тернополі на пішохідному переході під колеса таксі потрапила дитина

Грант для студентів і абітурієнтів Тернопільщини Запрошуємо студентів і абітурієнтів Тернополя взяти участь у соціальній програмі Scholarship. Головний приз - гранти (стипендія) на сплату року навчання в українському ВНЗ.

Про «підводні камені» підприємництва говорили тернополяни на засіданні Клубу Бізнес-подій У Тернопільському міськрайонному центрі зайнятості для безробітних, які зацікавились відкриттям власної справи, відбулось засідання Клубу Бізнес-подій на тему: "Мій бізнес - який він?".

Центр науково-технічної творчості запрошує школярів у різноманітні гуртки Тернопільський обласний центр науково-технічної творчості оголошує набір учнів у різноманітні гуртки. Про роботу гуртків можна ознайомитись на сторінці центру.

Гурт з Чорткова випустив ліричне відео Гурт з Чорткова SVITY випустив ліричне відео на пісню «В твоїх руках». «В твоїх руках» – це сингл з майбутнього EP «Колії», який ми планували презентувати слухачам ще цієї весни, але через...