У Тернополі на пішохідному переході під колеса таксі потрапила дитина

В результаті дорожньо-транспортної пригоди, яка салася вчора, 2 вересня, у Тернополі постраждала дитина.
Близько 19:00 під колеса таксі потрапила одинадцятирічна тернополянка.
Дівчинка переходила дорогу на регульованому пішохідному переході на дозволений сигнал світлофора. Проте водій Mercedes-Benz C 220 не пропустив її і збив.
Дитину з закритим переломом пальця руки, з забоями ніг бригада екстреної допомоги завезла в дитячу обласну лікарню.
У водія відібрали кров для перевірки на вміст алкоголю. Триває слідство.