У Тернополі на пішохідному переході під колеса таксі потрапила дитина

світлофор 7443464В результаті дорожньо-транспортної пригоди, яка салася вчора, 2 вересня, у Тернополі постраждала дитина.

Близько 19:00 під колеса таксі потрапила одинадцятирічна тернополянка.

Дівчинка переходила дорогу на регульованому пішохідному переході на дозволений сигнал світлофора. Проте водій Mercedes-Benz C 220 не пропустив її і збив.

Дитину з закритим переломом пальця руки, з забоями ніг бригада екстреної допомоги завезла в дитячу обласну лікарню.

У водія відібрали кров для перевірки на вміст алкоголю. Триває слідство.

WhatsApp Image 2020 09 03 at 07.30.58 1 1

WhatsApp Image 2020 09 03 at 07.30.58

НОВИНИ ТЕРНОПОЛЯН

ЕКОНОМІЧНІ НОВИНИ

ПОЛІТИЧНІ НОВИНИ

СУСПІЛЬНІ НОВИНИ

© 2015 Часопис. Новини Тернополя.
chasopys.te.ua@gmail.com

Меню