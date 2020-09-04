Міста та райони Тернопілської області, які потрапили у червону карантинну зону

«Червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 буде встановлено в містах Тернопіль, Бережани, Чортків та у Бережанському, Бучацькому, Гусятинському, Монастирському, Теребовлянському, Тернопільському та Чортківському районах. Таке рішення прийняла Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 3 вересня. Новий розподіл набуде чинності з 00:00 7 вересня 2020 року.

Про це повідомив виконувач обов`язків голови обласної державної адміністрації Ігор Гайдук під час засідання комісії ТЕБ та НС при облдержадміністрації, яке відбулося 4 вересня.

«До «помаранчевої» зони потрапили м. Кременець та Борщівський, Заліщицький, Збаразький, Зборівський, Козівський, Кременецький, Лановецький, Підволочиський, Підгаєцький, Шумський райони. Як бачимо, у зеленій зоні немає жодного району Тернопільської області. Ситуація в області залишається складною. Тому ми вкотре звертаємося до мешканців області з проханням дотримуватися вимог адаптивного карантину», - наголосив виконувач обов`язків голови обласної державної адміністрації Ігор Гайдук.

Нагадаємо, у «червоній» зоні забороняється робота громадського транспорту, відвідування закладів освіти, діяльність ТРЦ, кафе та ресторанів. Крім того, діють обмеження «помаранчевої» зони.

«Помаранчева» зона (+ обмеження «жовтої» ) забороняє: діяльність закладів розміщення (хостели, туристичні бази тощо), окрім готелів; діяльність розважальних закладів, ресторанів у нічний час; планові госпіталізації в лікарнях; роботу спортзалів, фітнес-центрів, закладів культури; прийом нових змін в дитячі табори; обмеження для масових заходів.

Перехід регіону з однієї в іншу зону можливий за умови, коли 5 днів поспіль там спостерігаються зміни одного із визначених показників. Обмеження діятимуть на всіх рівнях, включаючи «зелений». Серед обов’язкових вимог — носіння масок у громадських місцях, проведення масових заходів лише за умови перебування не більше 1 особи на 5 м кв, заповненість кінотеатрів - не більше, ніж на 50%, перевезення пасажирів тільки на сидячих місцях. Найбільш жорсткий карантин буде діяти в «червоній зоні».

За інформацією пресслужби ТОДА