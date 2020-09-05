Навчальний процес у тернопільських школах та дитсадках не припинятиметься

У Тернополі не припинятимуть свою роботу заклади освіти та дошкільні навчальні установи. Відповідне рішення прийнято міським оперативним штабом.

Нагадаємо, що Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Тернопіль віднесла до «червоної» зони. Новий розподіл набуде чинності з 00:00 7 вересня.

Як повідомила начальник управління освіти і науки Ольга Похиляк, садочки і школи в місті надалі повноцінно працюватимуть, проте змушувати дітей відвідувати садочки чи заклади освіти ніхто не буде, оскільки це буде виключно рішення батьків та самих учнів.

Загальноосвітні школи і дошкільні навчальні заклади в Тернополі готові до повноцінного навчального процесу в умовах карантину, зазначають у мерії. Усі навчальні заклади забезпечені антисептиками на місцях входу/виходу, дезінфікуючими і миючими засобами, дозаторами для мила, паперовими рушниками, електричними сушками для рук, безконтактними термометрами, захисними масками та щитками для педагогів і працівників харчоблоків.

Вхід до приміщень навчального закладу дозволяється лише при наявності захисної маски або респіратора. Захисні маски можуть не використовуватися під час проведення занять у навчальних приміщеннях. Під час пересування приміщеннями закладу освіти використання захисних масок є обов'язковим. Учням 1-4 класів вхід та пересування приміщеннями закладу освіти дозволяється без використання захисної маски або респіратора.