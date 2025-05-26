У Тернополі з'ясовують причини масштабної пожежі в супермаркеті

Правоохоронці та експерти спільно працюють над встановленням причин масштабної пожежі, яка сталася 23 травня на вулиці Об’їзній у Тернополі.
Вогонь охопив продуктовий супермаркет, а згодом поширився на сусідню будівлю. Загальна площа займання склала близько 1500 квадратних метрів.
На щастя, обійшлося без постраждалих. На місці події працювали фахівці Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру разом із рятувальниками, які провели детальний огляд згарища.
Слідчі Тернопільського районного управління поліції з'ясовують усі обставини інциденту, опитують очевидців та аналізують можливі причини загоряння.
За фактом події відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 270 Кримінального кодексу України — порушення вимог пожежної або техногенної безпеки.