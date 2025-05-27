У Тернополі під колесами вантажівки загинула жінка: триває розслідування

У вівторок, 27 травня, близько 9:25 ранку на вулиці Купчинського в Тернополі сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода.

За попередньою інформацією, водій вантажного автомобіля марки Renault Premium, здійснюючи поворот на вулицю Сахарова, здійснив наїзд на жінку — 64-річну мешканку міста. Отримані травми виявилися несумісними з життям, і потерпіла загинула на місці.

На місці трагедії працюють співробітники слідчо-оперативної групи, які встановлюють усі обставини події. Наразі вирішується питання про внесення відповідних даних до Єдиного реєстру досудових розслідувань.