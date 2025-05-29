Нейрохірурги з Тернополя виступили на 11-му з’їзді Європейського інсультного товариства

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З 21 по 25 травня  у місті Гельсінкі (Фінляндія)  пройшов 11-й з’їзд  Європейського інсультного товариства ( ESO).

Представляли на ньому наше місто члени Українського Товариства інсультної медицини  ендоваскулярні нейрохірурги Тернопільської комунальної  міської лікарні № 2  Юрій Луговий та Юрій Богун.

Організатори міжнародного форуму ознайомили  учасників та гостей з останніми досягненнями у галузі нейрохірургії  провідних клінік Європи,  новітніми течіями у   хірургії гострого інсульту, лікуванні атеросклеротичного ураження судин шиї та головного мозку з метою профілактики інсульту. Ендоваскулярне лікування та профілактика інсульту в сучасній медицині  стає золотим стандартом та поступово замінює по своїй малоінвазивності та безпечності для пацієнта відкриту хірургію.

 IMG 20250529 081012 787                                             Тернопільські нейрохірурги (зліва направо) : Юрій Богун, Юрій Луговий

Тернопільські  нейрохірурги пройшли майстер-класи з «Механічної тромбекстракції в складних випадках», де відпрацювали на наближених до людини симуляторах складні хірургічні втручання у супроводі керівних інтервенційних нейрорадіологів клінік Німеччини, Італії та Швейцарії, ендоваскулярних нейрохірургів Фінляндії, Португалії.

 IMG 20250529 081015 614                                                                       Виступи делегатів

Більшість методик та методів лікування, які заміщують світові стандарти у наданні допомоги  при гострому інсульті та його профілактиці, уже на даному рівні надаються в умовах Тернопільської комунальної міської лікарні № 2. Фахівцями медичного закладу  перейнято також новітні методики лікування внутрішньочерепних крововиливів, що буде імплементовано в подальшому для лікування пацієнтів.

IMG 20250529 081018 465                                                  Силіконовий тренажер для судинних інтервенцій

 

За інформацією "Тернопільські події"

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