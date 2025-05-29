Нейрохірурги з Тернополя виступили на 11-му з’їзді Європейського інсультного товариства

З 21 по 25 травня у місті Гельсінкі (Фінляндія) пройшов 11-й з’їзд Європейського інсультного товариства ( ESO).
Представляли на ньому наше місто члени Українського Товариства інсультної медицини ендоваскулярні нейрохірурги Тернопільської комунальної міської лікарні № 2 Юрій Луговий та Юрій Богун.
Організатори міжнародного форуму ознайомили учасників та гостей з останніми досягненнями у галузі нейрохірургії провідних клінік Європи, новітніми течіями у хірургії гострого інсульту, лікуванні атеросклеротичного ураження судин шиї та головного мозку з метою профілактики інсульту. Ендоваскулярне лікування та профілактика інсульту в сучасній медицині стає золотим стандартом та поступово замінює по своїй малоінвазивності та безпечності для пацієнта відкриту хірургію.
Тернопільські нейрохірурги (зліва направо) : Юрій Богун, Юрій Луговий
Тернопільські нейрохірурги пройшли майстер-класи з «Механічної тромбекстракції в складних випадках», де відпрацювали на наближених до людини симуляторах складні хірургічні втручання у супроводі керівних інтервенційних нейрорадіологів клінік Німеччини, Італії та Швейцарії, ендоваскулярних нейрохірургів Фінляндії, Португалії.
Більшість методик та методів лікування, які заміщують світові стандарти у наданні допомоги при гострому інсульті та його профілактиці, уже на даному рівні надаються в умовах Тернопільської комунальної міської лікарні № 2. Фахівцями медичного закладу перейнято також новітні методики лікування внутрішньочерепних крововиливів, що буде імплементовано в подальшому для лікування пацієнтів.
Силіконовий тренажер для судинних інтервенцій
За інформацією "Тернопільські події"