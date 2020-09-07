Шахраї з Тернопільщини «кидали» на гроші українських заробітчан

Більше двох мільйонів гривень заробив житель Тернополя на людях, які хотіли поїхати на заробітки за кордон. Він разом зі спільниками-родичами організував кілька "фейкових" фірм з працевлаштування.

Оголошення розмістили в мережі інтернет, а сам офіс відкрили у Тернополі. Фірма кожних два місяці міняла адресу розташування, повідомляють у відділі комунікації поліції Тернопільської області.

Працювали там і менеджери-дівчата і також по два місяці. За попередніми даними, фірма почала функціонувати на теренах інтернету з вересня 2019 року. У їхню пастку потрапили жителі всієї України.

За словами начальника відділу по боротьбі зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми Олександра Буняка, за свої послуги шахраї брали 300 євро. Ще 400 клієнт мав оплатити через місяць після працевлаштування. Роботу пропонували у Швеції на заводі молочних виробів. Іногороднім договори передавали поштою для підпису.

Після оплати вказаної суми клієнти чекали на дату поїздки, але марно. Причини відтермінування виїзду організатори мотивували або карантином, або великою кількістю бажаючих і чергами.

Повертати гроші також відмовлялися. Люди почали звертатися до поліції. За попередніми даними, у пастку шахраїв потрапило більше двохсот жителів з різних куточків України, на яких вони заробили більше двох мільйонів гривень. Проте кількість жертв, каже Олександр Буняк, може бути більшою.

У ході оперативно-розшукових заходів стало відомо, що до складу групи входило десять осіб. Самі організатори уже потрапляли в поле зору правоохоронців. Підозрювані раніше продавали неіснуючі автомобілі у лізинг.

За шахрайство з працевлаштуванням "бізнесменам" інкримінують статтю 190 частини 3 ККУ. Вирішується питання про оголошення підозри та міри запобіжного заходу. Триває слідство.