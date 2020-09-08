На Тернопільщині конфлікт між закарпатцями закінчився різаниною

Чоловіка з проникаючим ножовим пораненням в центрі Підволочиська побачили перехожі. Вони викликали поліцію та швидку.

За словами начальника Підволочиського відділу поліції Сергія Гаврилюка, неподалік сміттєзвалища мешкала родина ромів. Вони збирали сміття, займалися його сортуванням. Потерпілий приїхав до них з Закарпатської області.

Між ним та братом господині постійно виникали сварки через харчі та побутові речі. Останній конфлікт завершився трагічно. Після розпивання спиртних напоїв між чоловіками почалася суперечка в ході якої сорокавосьмирічний уродженець Закарпатської області завдав молодому чоловікові удар кухонним ножем в живіт.

Поранений мукачевець зміг дійти до райцентру, стікаючи кров'ю, а це майже два кілометри. Вже в місті його побачили люди та викликали лікарів. Потерпілого прооперували. Медики констатували проникаюче поранення, яке в кількох місцях зачепило пряму кишку.

Нападника правоохоронці затримали. У скоєному він зізнався.

У ході розслідування з'ясувалося, що нападник перебуває у розшуку Закарпатської поліції за погрозу вбивством. Триває слідство, повідомляють у відділ комунікації поліції.