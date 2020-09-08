«Червона зона»: мерія Тернополя буде захищати конституційне право жителів міста на працю і дітей на навчання

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У Тернополі не посилюватимуть карантин попри внесення його до «червоної» зони коронавірусного поширення. Не зачинятимуть заклади освіти, а транспорт працюватиме в режимі спецрейсів. У звичайному режимі працюватимуть підприємства.

Пряма мова мера Тернополя

«Тернопіль буде жити і працювати у звичайному режимі, дотримуючись протиепідемічних заходів. Ми не допустимо транспортної та економічної блокади нашого міста. Не дозволимо уряду аматорів та експериментаторів паралізувати життя двохсоттисячного міста», - підкреслив Сергій Надал.

Юридична складова

Нагадаємо, 28 серпня Конституційний суд України визнав неконституційними карантинні обмеження карантину на території країни. Зокрема, обмеження на роботу громадського транспорту, роботу шкіл, ринків та підприємств. Відповідно до цього рішення КСУ, Кабмін не має права встановлювати карантинні обмеження, які обмежують конституційні права і свободи людини та громадянина.

На сьогодні у Тернополі діє рішення сесії Тернопільської міської ради, яким визнано незаконною постанову уряду, на підставі якої Тернопіль раніше вже вносили до «червоної зони».

Рішення міської ради не опротестовано жодним урядовим органом у судовому порядку. Більше того, Міністр кабінету міністрів під час одного з телеефірів визнав правомірність рішення сесії міської ради.

Що передбачає рішення сесії міської ради

- громадський транспорт продовжує працювати у режимі спецрейсів.

- місто повністю забезпечує можливість дітей навчатися у школах і ходити у садочки.

- підприємці працюють на території міста з дотриманням протиепідемічних вимог.

Також мерія звернулася до поліції з проханням і рекомендацією не складати «протоколів» щодо підприємців на підставі незаконної постанови Уряду.

«Прошу тернополян неухильно дотримуватися заходів безпеки. Зокрема, носіння маски у приміщеннях, використання антисептиків, дотримання соціальної дистанції», - підсумував Сергій Надал.

Тернопіль подав на уряд у суд

А тим часом, Тернопіль, Івано-Франківськ та ряд інших міст подали до Окружного адміністративного суду Києва позов на уряд з вимогою скасувати "незаконні" карантинні обмеження.

«Тернопіль та інші міста України об’єдналися, щоб зупинити незаконне зонування України та незаконні обмеження, що суперечать Конституції України. В українських містах має діяти Конституція, а не рішення урядових комісій з незрозумілими повноваженнями», - підсумував Сергій Надал.