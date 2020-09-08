Зранку 8 вересня 2020 року почався наступ поліцейських на тернопільські школи, садочки, підприємства заради «червоної зони». Відео

Поліцейські перед тим, як йти закривати школу, відводили своїх діток у дитячий садок. І навпаки, поліцейські, які мали закривати садок, відводили своїх старших дітей у школи.

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Тернопіль повертається у 2013 рік? Принаймні вперше за ці роки правоохоронці почали реальні репресії проти тернополян, проти їх конституційного права на навчання та працю.

Зранку 08 вересня, замість того, щоб забезпечувати громадський порядок у місті, майже весь особовий склад поліції Тернополя був кинутий на блокування роботи шкіл та дитячих садочків Тернополя, а також підприємців, які продовжили роботу. Поліцейські виписують протоколи в десятки тисяч гривень на працівників навчальних закладів та батьків, які привели своїх дітей у садки та школи.

Конкретні приклади:

1. Поліція Тернополя блокує роботу дитячого садка №30. Відео

https://www.facebook.com/fainemisto.tv/videos/1650443501799814/

Поліцейські заблокували роботу дитячого садка №30, аргументуючи своє рішення тим, що вони виконують урядову постанову № 641, яка дозволяє ділити Україну на карантинні зони. У свою чергу керівник садочку справедливо аргументувала, що вона керується рішенням Тернопільського міського штабу по боротьбі з коронавірусом та рішенням сесії міської ради від 3 серпня. Дитячий садок є комунальною установою і керується рішеннями міської ради. Директор аргументовано пояснила, що постанова Уряду про зонування України на карантинні зони є антиконституційною, тому Тернопіль житиме у своєму карантинному режимі.

Як показує стрім платформи «Файне місто», поліцейські відмовлялися йти на контакт з журналістами, натомість виписали штрафи на керівництво дитячого садочка. Штрафи дуже великі: більше 17 000 гривень.

2. Поліція Тернополя блокує роботу дитячого садочка № 2 на вул. Лесі Українки. Відео

https://www.facebook.com/fainemisto.tv/videos/2703491823203287/

Поліція, на чолі з цілим капітаном, заблокувала роботу дитячого садка №2. Капітан поліції пояснив, що його завдання, забезпечити дотримання у цьому садочку вимог постанови № 641 щодо зонування України. Поліцейський під час спілкування з журналістами платформи «Файне місто» якраз виписував протокол на в.о завідувача дитячого садка. По цьому протоколу суд виносить штраф на суму 17 000 гривень і більше. Журналісти також повідомили, що поліція також складала протоколи на батьків, які вели своїх дітей у садки та школи.

Керівництво дитячого садка показали поліції, що у садку забезпечені всі епідеміологічні норми. Однак поліцейських це не переконало.

3.Поліція Тернополя блокує роботу Правого ліцею № 2. Відео

https://www.facebook.com/fainemisto.tv/videos/380391846695976

Журналісти платформи «Файне місто» показали, як поліцейські заблокували у кабінеті директора Правого ліцею №2 Інну Іванюк. Під час спілкування поліцейські виписували на директора протокол про порушення вимог «червоної зони». На пані Інну також чекає штраф на суму більше 17 000 гривень. Натомість директор школи пояснила, що вона нічого не порушує, бо керується рішенням міської ради та міського оперативного штабу.

«Батьки привели дітей у школи, щоб вони отримали своє гарантоване Конституцією право на освіту. У свою чергу батьки пішли на роботу заробляти гроші, реалізувати своє гарантоване Конституцією право на працю. Нам треба разом відстоювати за наші права», - заявила Інна Іванюк.

На запитання журналістів до поліцейських, чому поліція не на стороні людей, правоохоронці лише мовчали.

Схожа ситуація й в інших дитячих садочках та школах Тернополя. Їх робота заблокована, поліція штрафує працівників та батьків, які приводили дітей у ці заклади. Помічено ще цікавий факт. Цікаво, що окремі поліцейські перед тим, як йти закривати школу, відводили своїх діток у дитячий садок. І навпаки, поліцейські, які мали закривати садок, відводили своїх старших дітей у школи. Ось такий парадокс.

Також поліція почала рейд по підприємцях міста, в першу чергу по малому та середньому бізнесу, який на 80 % формує місцевий бюджет. Підприємців змушують закритися та виписують протоколи на штрафи.

Підсумок

Замість того, щоб виконувати свої безпосередні обов’язки, ловити справжніх злочинців вночі - тернопільські поліцейські гарно виспались, поснідали, відправили дітей в школи і садочки, а потім пішли штрафувати вчителів, викладачів, няньок за недотримання «червоної зони». Ось такий парадокс по-тернопільськи.

Нагадаємо, 28 серпня Конституційний суд України визнав неконституційними карантинні обмеження карантину на території країни. Зокрема, обмеження на роботу громадського транспорту, роботу шкіл, ринків та підприємств. Відповідно до цього рішення КСУ, Кабмін не має права встановлювати карантинні обмеження, які обмежують конституційні права і свободи людини та громадянина.

На сьогодні у Тернополі діє рішення сесії Тернопільської міської ради, яким визнано незаконною постанову уряду, на підставі якої Тернопіль раніше вже вносили до «червоної зони».

Рішення міської ради не опротестовано жодним урядовим органом у судовому порядку. Більше того, Міністр кабінету міністрів під час одного з телеефірів визнав правомірність рішення сесії міської ради.