“За кермом був Володимир Троян”, – на Тернопільщині п’яний мажор ледь не вбив чотирьох людей

Син олігарха Степана Трояна Володимир у стані алкогольного сп’яніння скоїв ДТП та втік з місця події.

Журналістам вдалося поспілкуватися із потерпілим водієм Юрієм. Автомобілем швидкої допомоги його доправили до Тернопільської лікарні на обстеження. Нині він не може піднятися з ліжка. Із серйозними травмами також його дівчина Марта. В автомобілі перебували двоє її неповнолітніх дітей, 6-ти та 8-ми років.

Сім’я потерпілого шокована тим, що з ними досі не намагалися поспілкуватися винуватці ДТП. Навіть більше, водій Володимир Троян просто втік з місця події.

ДТП трапилась 6 вересня о 20-й годині поблизу села Варваринці Теребовлнського району.

«Я все дуже добре пам’ятаю. Я повертав на заправку. Моя швидкість була кілометрів 20-30, бо це вже був з’їзд. Я подивився в ліве дзеркало, включив поворот, все, як має бути, на заправку. Я подивився в ліве дзеркало – машин взагалі не було, які обганяли. Було ззаду мене багато машин. Я вже повернув, половина машини була на заправці, аж тоді я вже побачив перед собою світло цієї машини, удар і все. – пригадує Юрій. – За рулем був син Трояна Володимир, якого впізнали численні очевидці, збоку був начальник охорони Микулинецького пабу Богдан Радецький. Я до нього підходив, коли витягнув дівчину з дітьми з автомобіля».

Пан Юрій пригадує, було багато свідків ДТП, усі вони бачили, як з місця події втік винуватець ДТП Володимир Троян. «Під’їхав Volkswagen Т4, у нього посадили Володимира і автомобіль втік з місця події. Люди намагалися його зупинити, навіть відірвали дзеркало. Але він таки поїхав.

Свідки також стверджують, що Володимир Троян був у стані алкогольного сп’яніння. Це бачили працівники станції заправної, це бачила жінка, яку він обганяв в селі Заздрість і теж ледь не збив» – зазначив потерпілий у ДТП Юрій.

Мати потерпілого пані Оксана – схвильована і побоюється, що поліція не дуже ретельно розслідуватиме цю справу.

«Я в такому стресі. Нам сказали, що поліція їх доганяла, але нікого не змогли догнати, бо піднялася пилюка» – каже пані Оксана.

«В селі Налужжя один чоловік бачив цю «погоню», він сказав, що це не похоже було, що його доганяли, а, швидше, супроводжували до дороги до Микулинець. З мигалками. Людина бачила, просто боїться свідчити» – додав пан Юрій.

У Теребовлянському районному відділенні поліції нам повідомили, що за фактом ДТП відкрите кримінальне провадження за статтею 286, 1 частина.

«Проводиться на даний час досудове розслідування, встановлюються очевидці, вилучаються відеозаписи з камер. Будь-яку іншу інформацію я вам зараз надати не можу. І тоже не можу стверджувати, хто з них винуватець, бо ще не проведена ні експертиза, ні слідчий експеримент. Автомобілі на даний час вилучені, поміщені на арештмайданчик Теребовлянського ВП» – каже Іван Храпко, слідчий Теребовлянського відділу поліції.

До слова, журналісти побували на місці і серед інших автомобілів на арештмайданчику не виявили Jeep Grand Cherokee, яким кермував Володимир Троян.

«Це просто диво, що всі вижили у цій ДТП. На асфальті навіть немає слідів гальмування. Ми сподіваємося на справедливе розслідування справи, бо знаємо, які люди тут замішані» – зазначила мати потерпілого пані Оксана.

За інформацією PRO.te.ua