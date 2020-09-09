Дерево жителю Борщівщини впало просто на голову. Чоловік помер на місці події

дерево впалоВ лісопосадці поблизу села Цигани Борщівського р-ну загинув лісоруб.

Виїздом на місце події, працівники поліції з’ясували, що померлий – 44-річний мешканець села Тулин.

Чоловік працював лісорубом на місцевому лісогосподарстві. Того дня він у складі робочої бригади зрізав та заготовляв сухостій. Під час зрубу одне з дерев падаючи, зачепило гілками інший сухий ясен, який впав потерпілому просто на голову. Від отриманих важких травм він помер на місці події.

Слідчі встановлюють усі детальні обставини смертельного випадку.

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