Дерево жителю Борщівщини впало просто на голову. Чоловік помер на місці події

В лісопосадці поблизу села Цигани Борщівського р-ну загинув лісоруб.
Виїздом на місце події, працівники поліції з’ясували, що померлий – 44-річний мешканець села Тулин.
Чоловік працював лісорубом на місцевому лісогосподарстві. Того дня він у складі робочої бригади зрізав та заготовляв сухостій. Під час зрубу одне з дерев падаючи, зачепило гілками інший сухий ясен, який впав потерпілому просто на голову. Від отриманих важких травм він помер на місці події.
Слідчі встановлюють усі детальні обставини смертельного випадку.