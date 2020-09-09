Дерево жителю Борщівщини впало просто на голову. Чоловік помер на місці події

Суспільство На Тернопільщині від ускладнень коронавірусу померло ще 5 людей Згідно з даними обласного лабораторного центру станом на ранок 9 вересня на Тернопільщині всього... Більше ...

Суспільство Необережне поводження з вогнем призвело до трагедії у селі Темногайці Необережне поводження з вогнем призвело до трагедії у селі Темногайці, що на Шумщині. Займання виникло 9... Більше ...

Суспільство Для учнів Тернополя проведуть інтерактивну онлайн-гру Школа мрії Для учнів тернопільських шкіл, які беруть участь у Шкільному громадському бюджеті, проведуть інтерактивний... Більше ...

Суспільство Ще раз про безпеку дітей на дорогах! З початком навчального року, у Тернопільській області стартує місячник профілактичних заходів «Увага! Діти... Більше ...