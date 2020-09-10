У Збаразькому районі ДТП завершилася летально для водія вантажівки

Сьогодні, 10 вересня, близько 8:00 неподалік села Ліски Збаразького району водій вантажівки Renault Premium не впорався з керуванням та з’їхав у кювет. Авто перевозило дошки.

На місце пригоди виїжджав черговий караул 4 державної пожежно-рятувальної частини Управління та слідчо-оперативна група. За попередньою інформацією, у момент падіння кабіна відірвалася від шассі.

Рятувальники за допомогою спеціального обладнання стабілізували даний транспортний засіб, виконали ряд заходів з метою запобігання виникнення пожежі, а також деблокували загиблого.

П’ятдесятивосьмирічний чоловік загинув ще до приїзду швидкої.