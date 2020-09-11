На трасі Івано-Франківськ-Тернопіль в ДТП потрапив водій мотоциклу

В результаті аварії з травмами середньої важкості до лікарні госпіталізували водія мотоцикла.

Медики кажуть, що життя 27-річного тернополянина врятував захисний спецкостюм.

ДТП трапилася 11 вересня близько 10:50 години на трасі Івано-Франківськ-Тернопіль в селі Комарівка Монастириського району.

За попередніми даними, мотоцикліст, перетнувши суцільну смугу, обганяв попутні автомобілі. Проте не помітив, що один з них, включивши сигнал повороту ліворуч, почав з'їжджати на другорядну дорогу.

Не бачив водія двоколісника і кермувальник з Nissan QASHQAI. І як результат - Suzuki врізалося в ліву дверку іномарки, а після цього його відкинуло в огорожу.

Чоловіка з місця ДТП бригада швидкої доправила одразу в операційне відділення