Пізно ввечері невідомий у під’їзді напав на тернополянина

Пізно ввечері у під’їзді багатоповерхівки невідомий побив 58-річного тернополянина та відібрав у нього барсетку, в якій були гроші та мобільний телефон.
Непритомного потерпілого виявив сусід і викликав медиків та поліцію.
Чоловік отримав тілесні ушкодження середньої тяжкості.
Оперативники розшукали нападника. Ним виявився 50-річний тернополянин. Він вже не вперше потрапляє в поле зору правоохоронців – був судимий за майнові злочини.
Слідчі оголосили тернополянину підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 187 ККУ – розбій. Санкція статті передбачає від 7 до 10 років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.