На Чортківщині жінку від сильного удару автомобілем розірвало навпіл

На Чортківщині жінку від сильного удару автомобілем розірвало навпіл, а частини тіла розлетілися по дорозі та лісосмузі.

Аварія трапилася 13 вересня близько 2:40 на автодорозі Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече, неподалік села Ягільниця, повідомляють у поліції.

Водій автомобіля Audi A4 збив жінку, яка, за його словами, перебувала на проїжджій частині дороги.

Дана ділянка шляху не освітлювалася і кермувальник помітив людину на своєму шляху занадто пізно. Особа загиблої встановлюється. Жінці на вигляд 40-50 років. Була одягнута в сіру футболку, темні штани та гумові тапки.

Після удару автівка злетіла в кювет.