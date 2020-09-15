У Чорткові кранівнику на 30-метровій висоті раптово стало погано

На будівельному майданчику в Чорткові під час виконання будівельних робіт кранівнику стало погано. 15 вересня близько 9:30 медики повідомили про це оперативно-диспетчерську службу Управління ДСНС.

Чоловік знаходився на висоті 30 метрів над землею. Необхідна була допомога, аби спустити працівника з висоти. За лічені хвилини рятувальники прибули до місця події. За допомогою автодрабини рятувальники піднялися до кабіни керування краном. Кранівник був без свідомості. Рятувальники за допомогою автодрабини, спеціальних нош та мотузок опустили потерпілого на землю та передали до рук медиків. Працівники швидкої констатували смерть.