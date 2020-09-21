Оперативники затримали групу осіб, яка обкрадала офіси на Західній Україні

Двох осіб, причетних до крадіжок з офісних приміщень, затримали оперативники карного розшуку Тернопільщини.

Підозрювані впродовж тривалого часу їздили містами Західної України і обкрадали офіси. На злочин йшли під кінець робочого тижня або у вихідні, інформує відділ комунікації поліції Тернопільської області.

За словами Анатолія Гуски, начальника управління карного розшуку ГУНП в Тернопільській області, перших дві крадіжки злодії вчинили ще 5 вересня. У Тернополі вони проникли в приміщення торгового центру "Кристал" і викрали три ноутбуки та близько 20 тисяч гривень.

За кілька годин зловмисники обікрали й офіс у Чорткові. Там вони, виламавши двері сейфу, винесли майже 96 тисяч гривень.

У ході проведених слідчо-оперативних заходів стало відомо, що після крадіжки зловмисники залишили нашу область на кілька днів і повернулися 19 вересня. Саме тоді працівники поліції зареєстрували у Чорткові ще одну крадіжку. Там жертвою невідомих стали працівники однієї із страхових компаній. Невідомі знову проникли в офіс і викрали 23 тисячі гривень.

Оперативники Тернополя спільно з працівниками кримінальної поліції Чорткова вийшли на слід зловмисників.

Це - жителі Запоріжжя. Один з підозрюваних перебуває під слідством за хуліганство. Інший в поле зору правоохоронців не потрапляв. Чоловіки проникали в приміщення шляхом підбору ключа. Заходили, обкрадали та виходили, зачинивши двері. Зникнення грошей працівники офісу виявляли уже за деякий час.