Чоловіка, якого підозрюють у вбивстві завучки школи, знайшли повішеним

Оперативники карного розшуку встановили особу чоловіка, якого підозрюють у вбивстві завучки 11 школи. Це – 43-річний тернополянин. Його знайшли повішеним вранці, 23 вересня.

Нагадаємо, що 22 вересня, близько 11:30 тіло мертвої сусідки виявила тернополянка. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. У 53-річної потерпілої були травми голови та шиї.

Загибла працювала заступником директора у Тернопільській ЗОШ № 11. Вона вранці не вийшла на роботу, не відповідала на дзвінки. Перевірити чи все гаразд попросили сусідку.

Правоохоронці опитують свідків та встановлюють обставини, які стали причиною смерті двох людей.