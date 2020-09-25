Заступника начальника Тернопільської податкової Євгена Воробця та його сина затримали на хабарі у мільйон (фото)

Сьогодні, 24 вересня, близько 16-ої години у Тернополі, три групи СБУ, ДБР та "Альфи" затримали на вимаганні та отриманні хабара у розмірі 40 тисяч доларів - більше мільйона гривень податківця, його сина та їх спільників.

Затримали - Євгена Воробця - заступника начальника Тернопільської об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Тернопільській області та його сина Василя Воробця з другом Андрієм, а також декілька осіб з кримінального світу у Тернополі.

Тернополянам стало відомо, що затримання відбувалося у трьох різних частинах міста - на майданчику біля автозаправки біля заводу "Ватра" та у приватному секторі Тернополя.

Одна із груп затримала податківця Євгена Воробця на робочому місці, друга група - його сина - Василя Воробця зі спільником на автозаправці і третя - бандитів, яких найняв податківець для вимагання та одержання хабара у розмірі 40 тисяч доларів - більше мільйона гривень - за містом.

До слова, затриманий податківець - Воробець Євген Васильович - обіймає посаду заступника начальника Тернопільської об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Тернопільській області, радник податкової та митної справи І рангу.

Податківець вимагав та отримав хабар у розмірі 40 тисяч доларів від місцевого жителя за те, щоб той безперешкодно займався своєю підприємницькою діяльністю.

За нашими даними, спершу податківець просив по доброму, а згодом найняв бандитів та став залякувати чоловіка та погрожувати йому та його родині фізичною розправою.

До вимагань долучився також і син податківця - Василь Воробець, хлопець зі спільником Андрієм також неодноразово зустрічалися з потерпілим та спершу просили заплатити по-доброму, а згодом попередили, що якщо грошей не буде, то щось може статися з ним, або ж його родиною.

Сьогодні, при передачі 40 тисяч доларів хабаря, спецпризначенці затримали податківця - Євгена Воробця, його сина - Василя Воробця, спільника Андрія та декілька бандитів, яких податківець найняв, щоб "вибити" гроші.

Додамо, що згідно декларації за 2019 рік, Євген Воробець досить небідний чиновник - має дві квартири у Тернополі, два житлових будинки у селі Боричівка, Теребовлянського району та Байківці, Тернопільського району, два гаражі у Тернополі, 11 земельних ділянок у різних районах області, дружина - Галина Воробець має перукарню у Тернополі, також податківець задекларував тваринницькі приміщення у селі Клебанівка, Підволочиського району та селі Колодне, Збаразького району, та інші нежитлові приміщення.

Є у власності родини Євгена Воробця і дві автівки - Тойота Сamry 2004 року випуску та Toyota Land Сruiser 2011 року випуску.

І все це добро на зарплату у розмірі 125 951 гривень в рік, а бо ж 10 тисяч 495 гривень в місяць.

Готівкою родина Воробців має вдома 580 тисяч гривень.

Ми будемо тримати в курсі наших читачів щодо перебігу та розслідування даної резонансної справи, адже бандити, навіть якщо вони податківці мають сидіти у тюрмах.

До слова, ще 3 вересня цього року у Тернополі на вулиці Купчинського на хабарі у розмірі один мільйон гривень затримали - головного податкового міліціонера області Олега Дурняка та його спільника і колегу Миколу Воробця - заступника начальника відділу Головного управління ДФС у Тернопільській області.

Сьогодні, Тернополянам стало відомо, що обох податківців випустили під заставу, надіємося Євгена Воробця так просто не відпустять, зважаючи на вимагання та отримання хабара у розмірі 40 тисяч доларів, а також численні погрози та співпрацю з бандитами.

Повідомляє інформаційний ресурс "Тернополяни"