За вихідні на дорогах Тернопільщини сталося шість ДТП

Минулими вихідними, 26-27 вересня, на дорогах Тернопільщини правоохоронці зареєстрували шість автопригод з потерпілими, інформує обласний відділ комунікації поліції.

Не впорався та в'їхав в бетонну трубу водій автомобіля ВАЗ-21099. Аварія трапилася 26 вересня близько 7 ранку на дорозі Бережани-Підгайці-Монастириська.

В результаті удару до лікарні з переломами та іншими множинними травмами потрапив і кермувальник, і неповнолітній пасажир. Обидвоє в стані алкогольного сп'яніння.

Нещасний випадок в результаті сильного вітру трапився в Підволочиському районі. В селі Гнилички під час руху на автомобіль Славута впало дерево. За меддопомогою забоями м'яких тканин до лікарні звернувся водій. Його не госпіталізовували.

Наїзд на пішохода зареєстрували слідчі у Тернополі. Близько 21.00 водій автомобіля Daf з напівпричепом збив жителя Франківщини, 1997 року народження.

За словами кермувальника, чоловік раптово вибіг на проїжджу частину дороги із лісосмуги. Потерпілого бригада швидкої з тілесними ушкодженнями доправила до лікарні.

27 вересня у аварії потрапили й два рейсових автобуси. За попередньою інформацією, група реагування патрульної поліції на автодорозі Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече, неподалік села Мишковичі, наздоганяла порушника, який рухався на автомобілі VOLKSWAGEN POLO. Кермувальник намагався обігнати рейсовий автобус, але побачивши правоохоронців, спробував з'їхати вправо, зачепивши задню частину рейсового автобуса, що курсував за маршрутом Космирин-Тернопіль.

В результаті аварії з травмами до лікарні потрапило троє пасажирів з іномарки, серед яких - двоє дітей, 2013 та 2016 років народження.

У селі Підгороднє не розминулися рейсовий автобус та два автомобілі. На дорозі Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знам'янка водій автобуса не обрав безпечної швидкості руху, виїхав на смугу зустрічного руху та спровокував зіткнення з FIAT SCUDO та OPEL ZAFIRA.

До лікарні з травмами бригада швидкої госпіталізувала чотирьох пасажирів з автобуса, у двох - переломи.

Звернувся за меддопомогою і водій CHEVROLET.

Водіння у стані алкогольного сп'яніння стало причиною аварії в Тернополя. Близько 22:00 водій автомобіля BMW, проїжджаючи через Збаразьке кільце, не впорався з керуванням та в'їхав у стовп. З тілесними ушкодженнями до медзакладу швидка доправила пасажира.