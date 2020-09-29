У Тернополі на агітаційну палатку впало дерево: постраждала жінка

У Тернополі внаслідок падіння дерева на агітаційну палатку травми голови та хребта отримала 33-річна жінка.
26 вересня близько 11 години травмовану жительку обласного центру доправили до обласної клінічної лікарні.
Правоохоронці встановили, що тілесні ушкодження потерпіла отримала внаслідок падіння дерева на агітаційну палатку, яка була розміщена неподалік зупинки громадського транспорту на проспекті Злуки. Жінка на момент падіння дерева перебувала всередині ятки.
За даним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 367 ККУ - службова недбалість.