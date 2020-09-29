У Тернополі на агітаційну палатку впало дерево: постраждала жінка

Тернопільських школярів запрошують долучитися до безкоштовного проєкту «ЗНО без стресу онлайн 2020–2021» Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека проводить проєкт з безкоштовної підготовки до ЗНО з української мови і літератури. Автор та ведуча курсу — Ірина Ваврик, філолог — репетитор,...

Історія успіху з Бережан: від вирішення питань економіки до пошиття брендового одягу Бережанка Зоряна Головацька, економіст за професією, ніколи б не подумала, що хобі - ремонт та шиття одягу - допоможе їй знайти роботу мрії, адже сьогодні вона з радістю іде працювати у швейний цех...

Держпраці та служба зайнятості – за легальні трудові відносини у Гусятинському районі Питання легалізації зайнятості, забезпечення контролю за оформленням трудових відносин та проведення запланованих в зв’язку з цим інспекційних заходів обговорили представники Держпраці та служби...

Грант для студентів і абітурієнтів Тернопільщини Запрошуємо студентів і абітурієнтів Тернопільщини взяти участь у соціальній програмі Scholarship. Головний приз - гранти (стипендія) на сплату року навчання в українському ВНЗ.