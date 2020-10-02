Зловмисник вночі розібрав частину стіни складу і викрав понад три тонни бобових

Зловмисник вночі розібрав частину стіни складу одного із агропідприємств у Чортківському районі, де зберігалася соя, і викрав понад три тонни бобових.

Працівники повідомили про крадіжку у поліцію. Попередні збитки фірма оцінила у майже 50 тисяч гривень.

Виїхавши на місце події, правоохоронці встановили, що крадіжку було скоєно через отвір задньої стіни приміщення. Особу причетну до протиправного розшукали. Ним виявився 36-річний житель району. З’ясувалося, чоловік орендував приміщення поблизу агропідприємства і знав, що там можна чимось поживитися. Вночі розібрав частину задньої стіни складу. Через невеликий отвір посипалася соя, яку він повантажив у мішки та позносив до себе. Загалом викрав понад три тонни бобових.

З даним фактом розпочато кримінальне провадження. Дії жителя району слідчі кваліфікують за частиною 3 статті 185 ККУ – крадіжка.