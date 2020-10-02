Співробітники управління стратегічних розслідувань Тернопільщини впіймали банду рекетирів, які «вибивали» гроші з перевізників

Рекетири з Львівщини вимагали за «покровительство» від приватних перевізників західного реґіону щомісяця сплачувати від 300 до 500 євро.

За словами начальника управління стратегічних розслідувань Василя Джиджори, незаконний бізнес організував житель Львівської області, 1970 року народження. У спільники взяв собі двох товаришів. Тріо вимагало гроші у людей, які займалися транспортними та пасажирськими перевезеннями в країни західної Європи.

Як повідомляють поліції, дана злочинна група працювала з 2017 року. Вони, погрожуючи насильством та знищенням майна потерпілих, вимагали у перевізників гроші. Ціна залежала від кількості здійснених рейсів.

В злочинному угрупованні були чітко розподілені обов’язки: організатор розробив саму схему та координував її, а двоє інших відповідали за контроль над перевізниками, за погрози та вибивання коштів.

Рекетирством львів’яни займалися на території Львівської, Тернопільської, Чернівецької, Франківської та Закарпатської областей.

Оперативники задокументували погрози, зафіксували ряд передач грошей потерпілими. Затримано трьох фігурантів злочинних заробітків першого жовтня при в’їзді у Львів. Саме там жертви вимагачів мали передати їм частину обумовленої суми – тисячу євро з п’яти необхідних. Така велика сума – це покарання за те, що перевізники не точно вказали вимагачам кількість рейсів, здійснених за межі України впродовж січня-травня.

- Тривають слідчі дії з метою встановлення інших учасників групи, а також осіб, які сприяли діяльності даного угруповання, – повідомив начальник управління стратегічних розслідувань в Тернопільській області.