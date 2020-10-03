У Тернополі мотоцикліст втікав після однієї ДТП, а в результаті потрапив в іншу

З множинними травмами до лікарні потрапили мотоцикліст та його пасажир.

Аварія трапилася у Тернополі на вулиці Живова близько 18:00 2-го жовтня.

За попередньою інформацією правоохоронців, патрульні помітили мотоцикл, який втік із місця аварії. Вимогу поліцейських про зупинку водій проігнорував, тож вони почали його наздоганяти і передали орієнтування іншим патрулям.

Під час переслідування відбулося зіткнення: водій та пасажир мотоцикла отримали тілесні ушкодження, їх госпіталізували. Також пошкоджене службове авто.

На місці автопригоди працювала слідчо-оперативна група поліції та представники ДБР.