На Тернопільщині під колесами мотоциклу опинилася дитина

На дорозі Порохова-Космирин, в селі Стінка Бучацького району, мотоцикліст збив десятирічну дівчинку. Винуватець аварії залишив місце події. Дитину з травмами хребта до лікарні привезли батьки.

ДТП трапилася третього жовтня близько 17:00. За попередньою інформацією поліцейських, водій мотоциклу Musstang Region MT150 не вибрав безпечної швидкості руху, не врахував дорожньої ситуації та допустив наїзд на дитину.

Особу втікача встановили - це житель села Космирин, 1998 року народження. Кермувальник стверджує, що дівчинка раптово вибігла на проїжджу частину дороги із-за вантажівки, а місце аварії залишив після того, як до нього вийшла мама потерпілої та сказала, що претензій немає і викликати поліцію не збирається.

Про автопригоду на лінію "102" повідомили самі медики.

Як повідомляють правоохоронці, на момент нещастя водій був тверезий. Триває слідство.