Рецидивіст в СІЗО налагодив бізнес зі збуту наркотиків

Амфетамін, синтетичні наркотики та марихуану - усе це можна було придбати в Telegram-каналі. Його, перебуваючи в СІЗО, створив житель Тернопільщини. На цей час чоловік уже знаходився під слідством за виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин, зазначають у відділі комунікації поліції.

За словами начальника управління стратегічних розслідувань Василя Джиджори, організатор, маючи доступ до інтернету та користуючись мобільним телефоном в Чортківській установі виконання покарань, ще на початку травня цього року започаткував власний незаконний бізнес з міжрегіональними зв'язками. До нього долучив чотирьох осіб на волі з Хмельницької, Тернопільської та Вінницької областей.

- Він розподілив обов'язки та координував їхню діяльність, давав чіткі вказівки щодо розповсюдження цих наркотиків, а також налагодив канал надходження наркотичних речовин до учасників.

Від підлеглих керівник вимагав чіткого виконання усіх завдань: один забирав на вигадане ім'я поштові відправлення з наркотичними речовинами, фасував їх і передавав іншим спільникам, які уже закладали заборонені речовини по Тернополю, Хмельницькому та Вінниці. Документувати групу співробітники управління стратегічних розслідувань почали кілька місяців тому.

- В середньому в день вони могли заробляти від тридцяти до сорока тисяч гривень, в залежності від кількості збутів. Під час проведення заходів ми зрозуміли, що готується нова партія наркотичних речовин. Ми прийняли рішення щодо ліквідації злочинної діяльності і учасників злочинного угруповання.

У наркоторговців правоохоронці вилучили більше кілограма наркотиків - амфетаміну, ПВП-солей та марихуани. Після проведення дванадцяти обшуків по місцях знаходження фігурантів і в їх помешканнях виявили та вилучили скретч-картки, банківські картки, записники з клієнтською базою.

Зарплату спільники отримували на банківські картки або віртуальні гаманці. А сам організатор усі заробітки переводив у біткоіни за які в подальшому купував новий товар.

Трьом учасникам та організатору оголосили підозру згідно статті 307 частина 2 та 3 ККУ. Двом обрали запобіжний захід, ще одного затримали згідно статті 208 КПК, питання по четвертому ще вирішується. Працівники управління стратегічних розслідувань встановлюють спільників головного фігуранта справи та з'ясовують, хто і як передавав телефони та наркотики у місця позбавлення волі. Триває слідство.