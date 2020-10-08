Чоловік загинув, жінка – у лікарні: наслідки двох ДТП на Тернопільщині

У Тернополі суми в платіжках за гарячу воду зменшаться на близько 15% КП «Тернопільміськтеплокомуненерго» провело перерахунок нарахування плати за надану послугу з централізованого постачання гарячої води для споживачів за вересень 2020 року. Нагадаємо, в...

Лікувальні заклади Тернопільщини потребують медиків Лікарі та медичний персонал завжди потрібні як у системі державної медицини, так і в приватних клініках. За інформацією відділу організації рекрутингу та партнерства у сфері зайнятості...

На Тернопільщині вчителі масово шукають роботу У січні-вересні 2020 року за сприянням у працевлаштуванні в обласну службу зайнятості звернулись 610 освітян, яким було надано статус безробітного. Найбільше їх звернулося до Тернопільського...

Майже 2 тисячі роботодавців співпрацюють зі службою зайнятості Тернопільщини на засадах рекрутингу Це один із сервісів служби зайнятості, який передбачає ряд посередницьких послуг з підбору персоналу для роботодавців, та вакансій - для шукачів роботи, у тому числі й не зареєстрованих у службі...