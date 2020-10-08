Чоловік загинув, жінка – у лікарні: наслідки двох ДТП на Тернопільщині

03WhatsApp Image 2020 10 08 at 10.43.25В Гусятинському районі, поблизу міста Копичинці, сьогодні, 8 жовтня, зранку водій автомобіля Volkswagen Sharan збив на смерть перехожого.

За попередньою інформацією слідчо-оперативної групи, потерпілий раптово вибіг на проїжджу частину дороги з правого узбіччя. Водій не встиг загальмувати. Чоловік загинув на місці події. Кермувальник попередньо тверезий. Причини нещастя встановить слідство.

Ще одна автопригода трапилася о 6:30 в Тернополі. На нерегульованому пішохідному переході водій автомобіля Renault Master, рухаючись вулицею 15 Квітня в напрямку Збаража, збив 65-річну місцеву. Жінку з травмами доправили до лікарні.

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