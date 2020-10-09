На Тернопільщині працівник установи виконання покарань розповсюджував наркотики серед ув’язнених

За процесуального керівництва Тернопільської обласної прокуратури задокументовано факт збуту наркотиків працівником відділу режиму й охорони ДУ «Чортківська УВП №26».

За версією слідства, молодший інспектор охорони неодноразово проносив в охоронювану зону наркотичні речовини та інші заборонені предмети для подальшого їх збуту серед арештованих.

На даний час перевіряється його причетність до міжрегіональної групи, що розповсюджувала наркотичні засоби через телеграм-канали і діяльність якої нещодавно припинили правоохоронці Тернопільщини.

Працівнику установи виконання покарань повідомлено про підозру у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні та передачі у місця позбавлення волі з метою збуту особливо небезпечного наркотичного засобу, вчинених за попередньою змовою групою осіб, за ч.2 ст. 307 КК України, повідомляють у пресслужбі Тернопільської обласної прокуратури

Вирішується питання про відсторонення службовця від займаної посади та обрання запобіжного заходу.