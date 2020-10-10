Тернополянка бореться за життя та здоров’я сина. Хлопець потребує термінового лікування

Мирослава Воєводіна втратила чоловіка й доньку, а зараз – бореться за життя та здоров’я сина. Сім’я просить небайдужих про допомогу. Впродовж довгих років Євген живе з складним захворюванням – деформуючий остеоартроз.

Чоловік розповідає, все почалося приблизно у 18-річному віці, коли проходив комісію у військкоматі, то там помітили зміни в суглобах. Каже, з того часу почали лікування, але ця хвороба прогресуюча і її неможливо вилікувати.

Щодня Євгену Воєводіну доводиться терпіти сильні болі в суглобах. Чоловік зазначає, на першій та другій стадії захворювання ще допомагали таблетки та мазі, зараз же в нього четверта, найскладніша, стадія хвороби.

Євген каже, що по відчуттях це, ніби вивих за вивихом – біль дуже сильний.

Мама Євгена, пані Мирослава, зараз намагається всіма силами знайти необхідну суму на операцію – сто тисяч гривень. Для неї з сином – це справді захмарні гроші. Жінка працює прибиральницею і зароблених коштів вистачає лише на прожиття. Тому й звертається до всіх небайдужих, аби допомогли у лікуванні сина. Адже, каже, сам суглоб дорогий, а ще – операція та лікування теж дороговартісні. Самотужки сім’я не може цього оплатити, а помогти – нікому. Минулого року в автокатастрофі загинула дочка пані Мирослави, а цього року – помер чоловік.

Підтримати сім’ю, яка опинилася у тяжких життєвих умовах, можете й ви. Попри всі негаразди, мама хлопця впевнена, що світ не без добрих людей і разом ми зможемо допомогти її сину.

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Воєводіна Мирослава Йосипівна.

Детальніше дивіться у відео "Т1".

За інформацією 0352.ua