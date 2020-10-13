На Тернопільщині рішення про початок осінніх канікул прийматиме педагогічна рада кожної школи

канікули осіньЧерез поширення коронавірусу МОН рекомендує розпочати осінні канікули в загальноосвітніх навчальних закладах Тернопільщини з 15 жовтня. Про це повідомляє начальник управління освіти і науки Тернопільської облдержадміністрації Ольга Хома.

«Ми щодня фіксуємо велику кількість учнів та педагогічних працівників, які захворіли на коронавірус. За вихідні в області захворіло майже 30 учнів та 22 педагогічні працівники», - каже Ольга Хома. - Я вважаю, що такі заходи, які пропонує МОН, дозволять зменшити кількість захворюваності серед учасників освітнього процесу, не лише на Тернопільщини, а й в Україні загалом».

Закладам професійно-технічної, фахової передвищої та вищої освіти рекомендовано перейти на дистанційну форму навчання на період з 15 жовтня до 15 листопада. МОН просить, щоб всі учасники освітнього процесу були виселені з гуртожитків і повернулися до своїх домівок. Також рекомендовано, щоб за цей період було відшкодовано фінансування за проживання у гуртожитках.

Як додала Ольга Хома, рішення про початок осінніх канікул прийматиме педагогічна рада кожної школи. Що стосується ВНЗ, то майже усі заклади уже перейшли на дистанційну форму навчання.

Повідомляє пресслужба ТОДА

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