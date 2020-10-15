Коли у Тернополі розпочнеться опалювальний сезон

З 16 жовтня тепло уже почне надходити в дитсадочки, школи, лікарні міста, а також у домівки тернополян.

Розпорядження про початок опалювального сезону підписав міський голова Сергій Надал, оскільки за останніми даними Українського Гідрометцентру, найближчими днями у Тернополі спостерігатиметься пониження середньодобової температури зовнішнього повітря.

В КП «Тернопільміськтеплокомуненерго» просять тернополян віднестися з розумінням до того, що технологічний запуск опалення не є одномоментним процесом, та закликають мешканців міста відчиняти двері помешкань аварійним службам для проведення необхідних ремонтних робіт, які можуть виникнути при запуску системи теплопостачання, зокрема, – заповітренні труб у будинках.

Нагадуємо, що у випадку виникнення заповітрення чи будь-яких проблем із опаленням у багатоповерхівках, тернополянам необхідно звертатися до свого обслуговуючого підприємства чи до голови ОСББ.

Якщо ж холодно у школі чи в дитсадку, про це потрібно інформувати адміністрацію закладу освіти, адже у кожному з них температура повітря регулюється автономно.